Еще одного участника пыток заключенных в ярославской колонии приговорили к 3,5 годам условно

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника ФСИН Владимира Костюка к 3,5 годам условно за пытки заключенных в исправительной колонии № 1. Как сообщает Telegram-канал «Ярославское дело», Костюка не лишили звания.
Прокурор просил суд приговорить Костюка к 3,5 годам реального срока, потому что его вина полностью доказана. Однако защита указывала на том, что на попечении Костюка парализованная мать и двое детей. Сам Костюк в последнем слове заявил, что применил силу к заключенному только для того, чтобы тот быстрее выполнил его требования.
Первого фигуранта дела о пытках в ИК-1, бывшего сотрудника ФСИН Сергея Ефремова, приговорили к четырем годам колонии. Ефремова лишили звания капитана и запретили ему два года занимать руководящие должности в правоохранительных органах.
Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, где несколько человек в форме с резиновыми дубинками бьют заключенного Евгения Макарова по голеням и пяткам, выливая на него воду из ведра. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 15 сотрудников колонии. Позже выяснилось, что пыткам в ИК-1 Ярославля подвергались несколько человек — заключенные Евгений Макаров, Руслан Вахапов и Иван Непомнящих.
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