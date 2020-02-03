Ксения Собчак анонсировала собственное шоу на Первом канале видео в ванне

Ксения Собчак готовится к выпуску собственного проекта на Первом канале. Шоу уже анонсировали на веб-сайте телеканала, а сама звезда обнародовала короткое тизерное видео на странице собственного аккаунта в Instagram.

В комментарии к посту Собчак отметила, что продолжает флешмоб с ванной. В коротком видео она запечатлена во время купания. При этом камера показала большое количество воды на полу. Спящую в ванной Собчак разбудил телефонный звонок. Ответив на вызов, телеведущая начала разговор словами «Привет, Андрей». Пользователи посчитали это намёком на одноимённую передачу Малахова. В ролике на слова собеседника о затоплении Собчак сильно удивляется, после чего просит прощения. Ситуация она объяснила тем, что «слишком тщательно» готовится к выходу. В итоге эта фраза станет названием всего шоу Собчак на Первом канале. В завершении ролика телеведущая отмечает, что её соседу снизу стоило бы сделать ремонт.

Дата дебютного показа программы на сегодня не называется. Отмечается, что это произойдёт «скоро». Режиссёром короткого ролика выступил Константин Богомолов, муж Ксении Собчак. Телеведущая иронично отметила, он предпочитает крупные художественные формы, однако в этот раз «почему-то согласился».

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