Орбакайте и Малинин платят миллионы рублей за обучение детей в университетах Лондона

Российские эстрадные исполнители Кристина Орбакайте и Александр Малинин платят до 2,9 млн рублей за обучение своих детей в престижных британских университетах. Если же сравнивать получение образования в учебных заведениях Лондона и в МГИМО, то в российском ВУЗе оно окажется на порядок дешевле — примерно 576 тысяч рублей.

Так, в прошлом году сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова окончил лондонский университет. Там он проходил изучение основ бизнеса и международной экономики. Поскольку в период обучения выезд из Англии составляет некоторые трудности, Кристина Орбакайте самостоятельно посещала своего сына.

Дочь Александра Малинина Устинья уже успела поступить в лондонскую консерваторию. В 2020 году она оканчивает обучение в школе в Баварии вместе с братом Фролом. Кроме того, в Лондоне учатся дети Марии Голубкиной и Николая Фоменко.

Многие российские знаменитости отдают предпочтение британским учебным заведениям, куда они отправляют своих наследников. Например, Оксфордский университет окончил сын футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой. Сестра спортсмена поступила в королевский колледж Лондона. В столице Англии проходила обучение дочь Нонны Гришаевой Анастасия, образование она получила в университете Кембриджа.

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