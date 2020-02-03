В Украине ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с

3-го февраля в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). По Киеву, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с», – сообщили в ГСЧС.
В ведомстве предупредили, что в Карпатах существует снеголавинная опасность.
«На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – добавили в ведомстве.
На странице Укргидромедцентра в Facebook сообщается, что 3 февраля в Украине пройдут дожди.
«В горных районах с мокрым снегом, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, только в Черниговской и Сумской без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, днем +3…+8 °С, на юге страны +9…13 °С; на высокогорье Карпат на протяжении суток от -3 °С до +2 °С», – говорится в сообщении.
3 лютого дощі, у гірських районах з мокрим снігом, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади, лише на…
Posted by Український гідрометцентр on Pühapäev, 2. veebruar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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