Трамп: США «перекрыли путь» коронавирусу из Китая

Президент Дональд Трамп заявил, что США «перекрыли путь» коронавирусу из Китая, в то время как официальные лица в Сан-Франциско подтвердили девятый случай заболевания в США.

«Мы предложили Китаю помощь, но мы не можем допустить, чтобы сюда приехали тысячи человек, у которых, возможно, есть эта проблема, коронавирус», – заявил Трамп в интервью, которое было показано перед Супербоулом – финальным матчем за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

«Посмотрим, что будет дальше, но мы перекрыли путь [вирусу]», – добавил президент.

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS, заявил, что администрация предложила Китаю помощь, в частности, предложила направить экспертов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Но Китай пока не принял предложение США.

«Пока китайская сторона проявляет большую транспарентность, чем в прошлые кризисы, и мы это ценим, – сказал О’Брайен. – У нас накоплен огромный опыт. Это общемировая проблема. Мы хотим помочь нашим китайским коллегам, если у нас есть такая возможность».

Эксперты ЦКПЗ находятся в Казахстане, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Казахстан имеет общую протяженную границу с Китаем. В воскресенье Помпео находился в столице Казахстана Нур-Султане.

Тем временем, официальные лица в Сан-Франциско сообщили, что у женщины, прибывший из китайского Уханя в конце января, был диагностирован коронавирус, что стало девятым подтвержденным случаем заболевания в США.

Начиная с воскресенья, американские граждане, которые были в Китае в предыдущие 14 дней, доставляются в один из восьми американских аэропортов для дополнительного осмотра. Американские граждане, побывавшие в провинции Хубэй, где началась эпидемия, будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Эксперты говорят, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Большинству неграждан США, которые посещали Китай в предыдущие две недели, будет запрещен въезд в США. Исключение будет сделано для ближайших родственников американских граждан или обладателей вида на жительства в США, а также членов летных экипажей.

В число упомянутых восьми аэропортов вошли: международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, международный аэропорт О’Хара в Чикаго, международный аэропорт Сан-Франциско, международный аэропорт Сиэтл-Такома, Международный аэропорт имени Дэниела Иноуэ в Гонолулу, международный аэропорт Лос-Анджелеса в Калифорнии, международный аэропорт имени Хартсфилда и Джексона в Атланте и вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса в Вирджинии.

С понедельника к этому списку будут добавлены международный аэропорт в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и аэропорт Детройта.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф заявил, что общий риск для американцев остается низким. Он признал, что новые правила могут усилить стресс и увеличить время поездки для некоторых пассажиров, но заметил, что «эксперты в области здравоохранения и безопасности согласны с тем, что эти меры необходимы для сдерживания вируса и защиты американского народа».

Некоторые страны, включая США, закрыли свои границы для иностранцев, приезжающих из Китая, что вызвало жалобы со стороны китайских властей.

Исполняющий обязанности посла Китая в Израиле в воскресенье извинился за сравнение закрытия границ в Израиле и других странах с ограничениями, накладывавшимися на европейских евреев, которые пытались бежать из нацистской Германии в 1930-х.

Дай Юймин заявил, что Китай был одной из немногих стран, которые открыли границы для еврейских беженцев «в самые мрачные дни в истории человечества»

Позднее посольство заявило, что у дипломата не было намерения сравнивать сегодняшние события с Холокостом, и принесло извинения всем, «кто воспринял это послание неправильно».

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае растет с каждым днем. По состоянию на утро понедельника китайские власти сообщили о 17205 случаях заболевания. 361 человек скончался.

Смерть человека от коронавируса на Филиппинах в воскресенье стала первым случаем гибели от вируса за пределами Китая.

На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку заболевания глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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