Новая Acura MDX PMC ручной сборки частично рассекречена

В Сети появились подробности о новой модели Acura MDX PMC, которая собрана вручную.

В частности, японский автогигант анонсировал, что для американского рынка предложат всего 300 машин, тогда как 30 экземпляров поставят в Канаду. Приобрести новинку Acura MDX PMC станет возможным по цене от 63,7 тысяч долларов. Напомним, автомобиль получил 3,5-литровый бензиновый двигатель на 290 л.с. мощности. Кроме того, здесь также установили 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода.

Отличить новинку можно по эксклюзивному оформлению Valencia Red Pearl. Основные элементы кузова получили темный оттенок, придающий автомобилю более агрессивный дизайн. Среди новшеств добавлены многочисленные системы безопасности, а также дополнительные ассистенты-помощники.

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