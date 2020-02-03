Китайскому коронавирусу предрекли превращение в пандемию

По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.

Ученые до сих пор не знают, насколько смертоносен новый вирус, поэтому пока расходятся во мнении, какой ущерб он может нанести, если станет пандемией. Впрочем, уже понятно, что новый коронавирус больше похож на грипп, который легко передается от человека к человеку, чем на его медленно распространяющихся «братьев» – атипичную пневмонию (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

«Этот вирус очень быстро распространяется, почти наверняка будет объявлена пандемия. Однако я не знаю, насколько велик будет масштаб катастрофы», – сообщил New York Times директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи.

Различные эпидемиологические модели оценивают реальное число случаев заболевания в 100 тыс. и больше. Хотя коронавирус 2019-nCoV распространяется не так быстро, как грипп или корь, все же он намного быстрее, SARS и MERS. Так, атипичная пневмония до создания вакцины в июле 2013 года была подтверждена у 8 тыс. человек. Ближневосточным респираторным синдромом с 2012 года забелели 2,5 тыс. человек.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае уже превысило 17 тыс. человек, число жертв составило 361 человек. Кроме того, от коронавируса зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

Пандемия – эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.





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