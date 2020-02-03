Шакира и Джей Ло показали зажигательное шоу в перерыве Супербоула. Видео

Шакира и Джей Ло показали зажигательное шоу в перерыве Супербоула. Видео

03.02.2020, 10:06, Новости дня

Одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года – 54-й Супербоул – финальный матч сезона американского футбола завершился волевой победой "Канзас-Сити Чифз" над "Сан-Франциско Форти Найнерс".

В перерыве противостояния с откровенным зажигательным шоу выступили колумбийка Шакира и американка Дженнифер Лопес. Певицы сначала выступили поочередно, а затем вместе.

43-летняя Шакира и 50-летняя ДжейЛо наглядно продемонстрировали, что они до сих пор в полном порядке. За несколько часов видео выступления певиц на YouTube собрало почти семь миллионов просмотров.

Напомним, встреча проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Чифс". Для "Канзас-Сити" этот успех стал вторым в истории. Предыдущая победа клуба в Супербоуле датировалась 1970 годом.

Источник: Вести



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