«Мосгаз» предупреждает: в столице участились визиты монтеров-мошенников

В Москве участились визиты лжегазовиков. Они приходят в квартиры москвичей и предлагают купить различное оборудование, например, сигнализаторы загазованности, приборы учета газа, а также провести ремонт.
"Мосгаз" напоминает, что графики проведения профилактических работ размещены на официальном сайте. Сотрудники должны быть одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаз". У них должно быть удостоверение с фотографией и голограммой.
Во время обходов специалисты проверяют работу газовых приборов, при необходимости устраняются неполадки, проводят инструктаж. При этом никаких платных услуг они не оказывают, передает ТАСС.
Также в "Мосгазе" подчеркивают, что выполнение работ неквалифицированными специалистами может привести к самым серьезным последствиям.
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