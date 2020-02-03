Пациент подмосковной больницы угрожал врачу гранатой

Пациент подмосковной больницы угрожал врачу гранатой

03.02.2020, 10:06, Новости дня

Рецидивист из подмосковной Балашихи имеет все шансы еще раз отправиться в колонию за угрозы врачу больницы в Королеве. Пьяный пациент требовал отпустить его в магазин, а в ответ на возражения вытащил гранату, сообщили в региональном управлении МВД.

 

Спустя несколько минут к "Костинскому" филиалу городской больницы были стянуты правоохранители. Впрочем, ситуацию удалось быстро урегулировать: 43-летнего мужчину быстро разоружили и доставили в отделение. Протрезвев, он объяснил, что купил страйкбольную гранату в ларьке, но не помнит, чтобы угрожал кому-либо. Зато припомнил, как хотел выйти за пределы стационара, чтобы купить воды, но был остановлен персоналом.

Ранее неоднократно судимому подозреваемому теперь грозит вплоть до 10 лет в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его оставили лечиться в больнице, взяв обязательство о явке.

Источник: Вести



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