Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,87 рубля, курс евро снизился на 12 копеек, составив 70,76 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 56,13 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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