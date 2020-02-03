Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,87 рубля, курс евро снизился на 12 копеек, составив 70,76 рубля.
Стоимость нефти утром опустилась до 56,13 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: Использование инженерных решений для интеграции возможностей человека и мощи механических устройств в различных отраслях промышленности становится повседневным явлением. Однако независимые энтузиасты активно работают и над созданием уникальных моделей устройств, предназначенных для соревнования друг с другом. Необычное монструозное устройство PROSTHESIS выполненное в форм-факторе тетрапод (четвероногая конструкция) было продемонстрировано еще на выставке CES 2018. Канадский изобретатель и […]
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