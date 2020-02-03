Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,1% – до 3079 пунктов, индекс РТС поднялся также на 0,1%, составив 1519 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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