Московская биржа открылась ростом

Московская биржа открылась ростом

03.02.2020, 10:05, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,1% – до 3079 пунктов, индекс РТС поднялся также на 0,1%, составив 1519 пунктов.

Следует из данных Московской биржи. 



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