Гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой диагностировали рак груди

Гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой диагностировали рак груди

03.02.2020, 10:04, Разное

Генеральному директору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой диагностировали рак груди. Об этом она пояснила сама во время интервью с журналистом Катериной Гордеевой.
В ходе беседы обсуждались вопросы современной российской медицины и ограниченности познаний граждан об онкологии. Наталья Синдеева отметила, что и сама проходила через это, когда ей диагностировали рак груди. Справиться с непростой ситуацией помогли знакомые и родственники, которые давали действенные советы и стоящую литературу. Также очень полезно подействовало на психологический аспект — много разговаривать о заболевании с лечащим врачом, больше других осведомлённым в онкологии и при этом основывающимся не на слухах и рассказах кого-то там, а на научном аспекте болезни.

Сама Наталья Синдеева отметила, что не любит выражение «бороться с раком». Исходя из её мнения, она не сражается с ним, а просто живёт дальше полной жизнью. Именно такой подход помог ей легче принять факт наличия заболевания и продолжить активную деятельность, невзирая ни на что.



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