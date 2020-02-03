Эван Бласс рассказал о новом и недорогом смартфоне Nokia 5.2

Эван Бласс рассказал о новом и недорогом смартфоне Nokia 5.2

03.02.2020, 10:04, Разное

Популярный сетевой инсайдер Эван Бласс пояснил о технических характеристиках нового бюджетного смартфона Nokia 5.2, а также опубликовал «живые» фотоснимки устройства. Появление гаджета на рынке мобильной электроники ожидается уже 4 марта.
Смартфон Nokia 5.2 сегодня известен под кодовым названием «Капитан Америка» (Captain America). Производитель оснастил устройство дисплеем с каплевидным вырезом и «подбородком». Основным материалом для корпуса послужат стекло или пластик с матовым напылением на задней стороне. Квадро-камеры аппарата имеют необычное круглое оформление.


Объем ОЗУ составит 6 ГБ, постоянной памяти — 64 ГБ. Устройство будет поддерживать работу с последней версией мобильной операционной системы Android. Первая демонстрация смартфона Nokia 5.2 должна состояться в конце нынешнего месяца на MWC 2020. Предварительная стоимость устройства — 180 долларов.



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