Мнение: Страшно далеки они от народа

Вот, кстати, как раз маленький показательный эпизод из того самого эфира на канале ОТР, на который я давал ссылку в одном из предыдущих постов (напомню для наших иностранных друзей, что ОТР — это федеральный канал телевидения, аудитория которого процентов на 80 состоит из пенсионеров из глубинки; я там периодически участвую в передачах в качестве «эксперта-социолога»)

Сидим мы, стало быть, в прямом эфире вместе с проф. Нисневичем, обсуждаем с ведущими уровень социальной напряженности и несправедливости в мире, забрались уже в самые эмпиреи, проф. Нисневич кроет Трампа и рассказывает, что уже и в самой Америке неактуальна «американская мечта», я стращаю народ, что в будущем все разделятся на элоев и морлоков (по роману Уэллса, который в России никто, включая меня, не читал) — и тут стоп, прямое включение — в эфир звонит Виктор из Псковской (!) области.

По голосу понятно, что Виктор — пенсионер, голос слабый, говорит тяжело… Но при этом он практически звенит от возмущения! Виктор не стал вникать в ерунду про элоев и Трампа, а сразу задает вопрос: «Вы слышали про губернатора в Омской области?? Вчера передавали?» Ведущие, по-моему, мысленно крякают «подстава!» — и пытаются быстрее «свернуть» вопрос подтверждением: «Который пенсию получил 224 тысячи? Да-да, мы знаем…» (на самом деле, как я потом прочел, пенсию Полежаев себе выписал еще аж в 2010 году, а на днях ему суд подтвердил ЗАКОННОСТЬ получения именно такой пенсии в ответ на претензию по иску)

Но пенсионер, напомню, из Пскова в эти детали тоже не стал вникать, он не понял, что 200 тыс. Полежаев получает в качестве пенсии уже 10 лет, а не то что начнет получать — но его это и не интересует. Он реально ШОКИРОВАН, он обижен, он расстроен с самого момента, как он об этом услышал из новостей любимого канала. И он только беспомощно повторяет (в эфире): «Но как же? Как же так?! И он ведь еще сказал, что так, как он сделал, правильно… Как же теперь жить людям??»

Ведущие стараются ему в тон охать и ахать (а что они могут сказать?) — а человек просто в отчаянии, он реально почувствовал себя оскорбленным от этого известия, что где-то в Омске (где Омск и где Псков?), какой-то абсолютно неизвестный ему доселе губернатор (если б он его знал — он бы знал, что Полежаев таким образом за 10 лет уже получил порядка 25 млн. рублей «пенсии») — так жирует, когда у него там в Пскове 11 тысяч, и баста.

«Пусть ваши эксперты скажут, справедливо? Минтруд говорит, что все правильно, но как это, такие деньги? Это ужас, ужас! Насмешка над людьми… Мне 70 лет. Спасибо» — тут его милосердно отключают.

А в студии сижу я, у меня в голове настоящий когнитивный диссонанс. Хотя подмывает, конечно, спросить у зрителя — а знает ли он, каковы доходы, скажем, нынешнего премьера Мишустина? И во сколько раз состояние в 3 миллиарда превышает пенсию в 200 тысяч? Хотя и останавливают два соображения. Во-первых — очевидно неподдельная эмоциональная реакция. Псковский пенсионер услышал про «обеспечение» омского бывшего губера день или два назад — до сих пор успокоиться не может. У человека — ГОРЕ. Как же ему сказать еще и про 3 миллиарда премьера? Совсем добить?

И во-вторых — ну чего издеваться над пенсионером? Ну какие миллиарды, если простые на их фоне 200 тысяч УЖЕ показались ему чем-то немыслимым, немыслимо незаслуженным?!

Вот вам и Навальный, и все его фильмы-расследования с миллионами просмотров! Воистину хипстеры и фанаты Навального — одно, а глубинный народ — совсем другое, и вместе им не сойтись. Народ же остается поистине ДЕВСТВЕННЫМ и невинным, аки дитё.

Разрыв в степени осведомленности о реальном состоянии дел в богоспасаемом Отечестве у разных слоев такой, что это определенно порождает разницу в самом ВОСПРИЯТИИ прорывающихся на поверхность общефедеральных новостей. Вот та же новость — «Экс-губернатор Какой-то области получает пенсию 200 тыс. р.» — глазами пенсионера: жуть, как так можно, это шок и т.д.

А ведь большинство российских хипстеров, трикстеров и социально возбужденных, привыкших смотреть по вечерам ролики Навального и тексты «Новой» вместо программы «Время», к той же новости про Полежаева отнеслись бы совершенно иначе.

Мы-то ведь, после всего, что узнали про состояния Мишустина, Медведева, госбанкира Костина, прокурора Чайки и всей прочей путинской «илиты», давно привыкли, что в тех кругах люди оперируют исключительно миллиардами. Какие сотни тысяч, какие миллионы? Только миллиарды! Именно миллиард — та самая «единичка», с которой начинаются настоящие казнокрады (то есть практически все руководство страны). Все, у кого меньше — это голытьба, это практически псковские пенсионеры, то есть ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ.

Я к тому, что у продвинутой публики 200 тысяч «прибавки к пенсии» самопроизвольно вызывают к Полежаеву чуть ли не симпатию. И умиление. Подумать только — тысяч! И — РУБЛЕЙ! Да этот Полежаев — просто какой-то бессеребренник!! За 10 лет он обул казну своего региона… дайте протереть глаза… всего на 25 паршивых миллионов? Не млрд.?? Товарищи! Да это же СВЯТОЙ!!

Эту пропасть не перепрыгнуть. В стране 15 лет премьеры мишустины и банкиры костины, а пенсионеры до сих пор падают в обморок от известия, что экс-губернаторам в местной столовой отпускают компот на 20 копеек дешевле.

Эту страну не победить.

А жаль.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Вот, кстати, как раз маленький показательный эпизод из того самого эфира на канале ОТР, на который я давал ссылку в одном из предыдущих постов (напомню для наших иностранных друзей, что ОТР — это федеральный канал телевидения, аудитория которого процентов на 80 состоит из пенсионеров из глубинки; я там периодически участвую в передачах в качестве «эксперта-социолога») […]