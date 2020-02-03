Названы сроки завершения летных испытаний топливозаправщика Ил-96-400ТЗ

Заводские летные испытания новейшего самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ должны завершиться в мае 2020 года, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В мае 2020 года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Радиоэлектронные технологии» слова Криворучко.

Он отметил, что новый топливозаправщик создан на базе грузовой модификации Ил-96-400Т, он будет способен передавать свыше 65 тонн топлива на удалении до 3,5 тыс. километров.

Он рассказал также, что ВКС к 2027 году получат 10 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.

«Идет строительство стратегического ракетоносца Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев», – сказал замминистра.

Он добавил также, что Минобороны до 2027 года рассчитывает получить 423 современных вертолета, в их числе 96 ударных Ми-28НМ.

«Холдинг «Вертолеты России» передал в войска (в 2019 г) 112 вертолетов, из них 58 – досрочно. Всего до 2027 года министерство обороны рассчитывает получить 423 современных вертолета, в их числе 96 ударных комплексов Ми-28НМ, как это заложено в ГПВ-2027», – сказал Криворучко.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М2 поступят в российские Вооруженные силы к 2023 году.





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