Фильм «1917» получил главную награду Британской киноакадемии

Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса получила приз Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в семи категориях.
В частности, картина получила награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший британский фильм» и «Лучший режиссер». Также фильм победил в номинациях за работу оператора, художника-постановщика, работу со звуком и визуальными эффектами.
Фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо стал лучшей картиной не на английском языке и победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».
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Последнее: Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса получила приз Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в семи категориях. В частности, картина получила награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший британский фильм» и «Лучший режиссер». Также фильм победил в номинациях за работу оператора, художника-постановщика, работу со звуком и визуальными эффектами. Фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо стал лучшей картиной не […]
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