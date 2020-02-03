Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из России

Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из России

03.02.2020, 9:57, Новости дня

Зараженные новым коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Как сообщает ТАСС, об этом сказал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Премьер сообщил также, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин сказал также, что поручил до 13 февраля подготовить документы на ввоз в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний

Всего от коронавируса 2019-nCoV умерли 362 человека: 361 в Китае и один на Филиппинах, зафиксировано 17,3 тысячи случаев заражения, передает Associated Press. 475 человек в Китае выздоровели, более 20 тысяч человек проверяют на наличие вируса.

Напомним, с сегодняшнего дня РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем. Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

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