В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

В китайской провинции Сычуань 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на административный центр провинции – город Чэнду.

Информации о пострадавших не поступало.

Xinhua пишет, что в результате землетрясения было отключено электроснабжение 5 тыс. домохозяйств и повреждены сельские дороги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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