В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

В китайской провинции Сычуань 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщило агентство Xinhua.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на административный центр провинции – город Чэнду.
Информации о пострадавших не поступало.
Xinhua пишет, что в результате землетрясения было отключено электроснабжение 5 тыс. домохозяйств и повреждены сельские дороги.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: NFL / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Половина украинцев верит в Святого Николая – опрос / 18 декабря
- Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis / 7 декабря
- «Миссис Америка». Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео / 13 января
- Для сборной РФ предложили создать специальный олимпийский флаг / 16 декабря
- Толстой прокомментировал назначение Мединского помощником президента / 24 января
- Труба обжалует свое увольнение в Верховном Суде / 28 января
- Украинский боксер возглавил рейтинг WBC в среднем весе / 21 января
- «Голос країни». Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль / 20 января