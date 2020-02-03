В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

03.02.2020, 9:54, Новости дня

В китайской провинции Сычуань 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на административный центр провинции – город Чэнду.

Информации о пострадавших не поступало.

Xinhua пишет, что в результате землетрясения было отключено электроснабжение 5 тыс. домохозяйств и повреждены сельские дороги.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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