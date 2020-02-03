Бородянский о законопроекте о дезинформации: Этап публичных обсуждений должен быть продлен

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации, этап публичных обсуждений будет продлен. Об этом сегодня в своем Telegram сообщил глава ведомства Владимир Бородянский.

«Сейчас [законопроект] проходит только первый этап публичных обсуждений, и мы пришли к выводу, что этот этап должен быть продлен. Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства», – отметил Бородянский.

Он назвал подготовку законопроекта прозрачным процессом.

«Перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены», – добавил министр культуры.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за «систематическое умышленное распространение дезинформации», которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили в ОБСЕ и ООН.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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