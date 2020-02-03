Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
В частности, легендарная модель SL снова поступит в продажу, сохранив эксклюзивное исполнение салона. Кроме того, предполагается появление мощного купе GT с гибридной силовой установкой и более агрессивной внешностью. Производитель также анонсировал появление компактной модели One, а также несколько модернизированных электрокаров Fortwo и Forfour.
Значатся среди новинок и несколько модификаций под брендом EQ, предполагающем исключительно электрические модели автомобилей. К концу нынешнего года также намерены выпустить около 20 гибридных модификаций популярных машин.
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Последнее: Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок. В частности, легендарная модель SL снова поступит в продажу, сохранив эксклюзивное исполнение салона. Кроме того, предполагается появление мощного купе GT с гибридной силовой установкой и более агрессивной внешностью. Производитель также анонсировал появление компактной модели One, а также несколько модернизированных электрокаров Fortwo […]
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