Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.

В частности, легендарная модель SL снова поступит в продажу, сохранив эксклюзивное исполнение салона. Кроме того, предполагается появление мощного купе GT с гибридной силовой установкой и более агрессивной внешностью. Производитель также анонсировал появление компактной модели One, а также несколько модернизированных электрокаров Fortwo и Forfour.

Значатся среди новинок и несколько модификаций под брендом EQ, предполагающем исключительно электрические модели автомобилей. К концу нынешнего года также намерены выпустить около 20 гибридных модификаций популярных машин.

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Последнее: Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок. В частности, легендарная модель SL снова поступит в продажу, сохранив эксклюзивное исполнение салона. Кроме того, предполагается появление мощного купе GT с гибридной силовой установкой и более агрессивной внешностью. Производитель также анонсировал появление компактной модели One, а также несколько модернизированных электрокаров Fortwo […]