Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander

Японский автомобильный гигант Mitsubishi намерен презентовать новый кроссовер Mitsubishi Outlander.
Пользователям продемонстрированы рендерные изображения паркетника, который ранее удалось рассмотреть на тестовых испытаниях. В салоне применят уникальную приборную панель. Клиенты смогут выбрать кроссовер Outlander с 5-7-местным салоном. Автомобиль обладает множеством ассистентов, способствующих комфортной и безопасной езде.
Пока технические параметры скрыты, однако есть предположения о возможной установке 1,5-литрового мотора с мощностью 126 л.с. Ранее глава японского бренда анонсировал, что данная новинка появится уже во второй половине 2020 года, но точная дата не раскрывается.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок. В частности, легендарная модель SL снова поступит в продажу, сохранив эксклюзивное исполнение салона. Кроме того, предполагается появление мощного купе GT с гибридной силовой установкой и более агрессивной внешностью. Производитель также анонсировал появление компактной модели One, а также несколько модернизированных электрокаров Fortwo […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В мире: Украинская «машина ненависти» меняет формат / 10 декабря
- Белоруссия подсчитала несогласованные вопросы по интеграции с Россией / 6 декабря
- Эксперты предсказали РФ острую нехватку рыбопромысловых судов / 17 декабря
- Определился состав Украины на женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону / 5 декабря
- Канада сказала Ирану, как поступить с черными ящиками украинского самолета / 19 января
- Toyota тестирует обновленный внедорожник Toyota Fortuner / 16 января
- С должности председателя лесхоза уволили Сысу, которого задержали после взятки детективу НАБУ / 24 января
- Путин назвал действия властей Эстонии примером «удивительного цинизма» / 19 декабря