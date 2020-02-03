Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander

Японский автомобильный гигант Mitsubishi намерен презентовать новый кроссовер Mitsubishi Outlander.

Пользователям продемонстрированы рендерные изображения паркетника, который ранее удалось рассмотреть на тестовых испытаниях. В салоне применят уникальную приборную панель. Клиенты смогут выбрать кроссовер Outlander с 5-7-местным салоном. Автомобиль обладает множеством ассистентов, способствующих комфортной и безопасной езде.

Пока технические параметры скрыты, однако есть предположения о возможной установке 1,5-литрового мотора с мощностью 126 л.с. Ранее глава японского бренда анонсировал, что данная новинка появится уже во второй половине 2020 года, но точная дата не раскрывается.

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