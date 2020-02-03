Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander

Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander

03.02.2020, 9:52, Новости дня

Японский автомобильный гигант Mitsubishi намерен презентовать новый кроссовер Mitsubishi Outlander.

Пользователям продемонстрированы рендерные изображения паркетника, который ранее удалось рассмотреть на тестовых испытаниях. В салоне применят уникальную приборную панель. Клиенты смогут выбрать кроссовер Outlander с 5-7-местным салоном. Автомобиль обладает множеством ассистентов, способствующих комфортной и безопасной езде.

Пока технические параметры скрыты, однако есть предположения о возможной установке 1,5-литрового мотора с мощностью 126 л.с. Ранее глава японского бренда анонсировал, что данная новинка появится уже во второй половине 2020 года, но точная дата не раскрывается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок. В частности, легендарная модель SL снова поступит в продажу, сохранив эксклюзивное исполнение салона. Кроме того, предполагается появление мощного купе GT с гибридной силовой установкой и более агрессивной внешностью. Производитель также анонсировал появление компактной модели One, а также несколько модернизированных электрокаров Fortwo […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика