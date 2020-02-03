Роспотребнадзор заподозрил коронавирус у двоих вернувшихся из Китая крымчан

Управление Роспотребнадзора в Крыму проверяет на наличие коронавируса двух жителей полуострова; взятые ранее пробы на коронавирус у других четырех крымчан оказались отрицательными, сообщили в управлении.

«Что касается анализов, которые были взяты у четырех побывавших (в Китае) жителей полуострова – они отрицательные. Сейчас на наличие вируса проверяется еще два человека, они также вернулись из Китая недавно, обратились к врачу с недомаганием. Анализы в работе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что обратившиеся к медикам два человека – жители республики Крым.

В понедельник в понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек.

Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





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