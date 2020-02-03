Турция нанесла массированный удар по Идлибу в ответ на обстрел турецких военных

Истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, в результате которого погибли четверо солдат, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», – передает ТАСС слова турецкого лидера на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на Украину.
Эрдоган также отметил, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.
«Наши генералы находятся в постоянном контакте и проводят переговоры. Основываясь на этих переговорах, мы продолжаем наши операции. Мы направили РФ послание [с просьбой] не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим [президента Сирии Башара Асада]», – сообщил Эрдоган.
Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.
Анкара пообещала отомстить за гибель турецких военных в Идлибе.
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