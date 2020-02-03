Вылет самолета из Парижа в Москву задержали по причине драки пилотов

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали по причине драки пилотов

03.02.2020, 9:47, Разное

Вылет самолёта по рейсу Париж — Москва оказался задержан по причине драки пилотов. Авиаборт принадлежит компании Air France.
По данным РЕН ТВ, драка произошла непосредственно в кабине воздушного судна. Соответствующие сведения приведены со ссылкой на одного из пассажиров самолёта. Отмечается, что авиаборт выехал на ВПП, а затем возвратился обратной.

«Только приступили к выезду, как стали слышны крики в кабине пилотов», — рассказал один из пассажиров.

Отмечается, что по итогам конфликта произвели замену экипажа лайнера, но в условиях холода в салоне спустя час с момента вылета самолет возвратился в Париж. Подчеркивается, что пассажирам обеспечили иной борт, который доставил их в пункт назначения.



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Последнее: Вылет самолёта по рейсу Париж — Москва оказался задержан по причине драки пилотов. Авиаборт принадлежит компании Air France. По данным РЕН ТВ, драка произошла непосредственно в кабине воздушного судна. Соответствующие сведения приведены со ссылкой на одного из пассажиров самолёта. Отмечается, что авиаборт выехал на ВПП, а затем возвратился обратной. «Только приступили к выезду, как стали […]

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