Пассажирский самолет не долетел до Москвы из-за драки пилотов

Самолет, летевший из Парижа в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за потасовки в кабине пилотов и холода в салоне.
Уточняется, что лайнер должен был вылететь из аэропорта Шарль-де-Голь в 00:45 и сесть в Шереметьево. Самолет вывели на полосу, но в кабине пилотов началась драка. «Наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», – цитирует очевидца телеканал «360». После потасовки самолет все же взлетели, но на борту было так холодно, что уже через час было решено вернуться в Париж.
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Последнее: Самолет, летевший из Парижа в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за потасовки в кабине пилотов и холода в салоне. Уточняется, что лайнер должен был вылететь из аэропорта Шарль-де-Голь в 00:45 и сесть в Шереметьево. Самолет вывели на полосу, но в кабине пилотов началась драка. «Наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, […]
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