Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Об этом сообщила в Instagram ее старшая дочь Эва.
«Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан (произносится как О-шун, как водная стихия)! Мы тебя любим!!!» – написала она.
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Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian (pronounced O-shun like the body of water)! We love you!!! ♥ * Photo: @chrissbrenner
Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.
Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.
В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Об этом сообщила в Instagram ее старшая дочь Эва. «Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан (произносится как О-шун, как водная стихия)! Мы тебя любим!!!» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian (pronounced […]
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