Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Об этом сообщила в Instagram ее старшая дочь Эва.

«Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан (произносится как О-шун, как водная стихия)! Мы тебя любим!!!» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian (pronounced O-shun like the body of water)! We love you!!! ♥ * Photo: @chrissbrenner

Публикация от Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson) 2 Фев 2020 в 1:39 PST

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

