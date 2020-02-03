Мужчина, напавший на прохожих в Лондоне, недавно освободился из тюрьмы. Его осудили за терроризм – СМИ

Мужчина, который 2 февраля напал с ножом на прохожих на юге Лондона, – 20-летний Судеш Амман. Об этом сообщает ВВС.

В конце 2018 года Аммана приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за распространение террористической литературы. Репортер BBC Даниэль Де Симоне рассказал, что во время вынесения приговора обвиняемый улыбался. Аммана также подозревали в подготовке террористической атаки.

Из тюрьмы его освободили досрочно около недели назад.

ВВС отмечает, что во время нападения в Лондоне Амман находился «под активным полицейским наблюдением», однако это не помешало ему устроить атаку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже анонсировал «фундаментальные изменения» в работе с лицами, которые были осуждены за связанные с терроризмом преступления.

The man shot dead by police, after he stabbed people in south London, has been named as Sudesh Amman, who was released from prison last month. Posted by BBC News on Pühapäev, 2. veebruar 2020

2 февраля в южном районе Лондона Стретем мужчина напал с ножом на прохожих, после чего его застрелили полицейские. Также пострадали три человека: двое от ударов ножом и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым пулями полицейских.

Полиция рассматривала инцидент как террористический акт. У погибшего обнаружили муляж взрывного устройства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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