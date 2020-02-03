В Ираке протестуют против назначения нового премьер-министра

В Ираке 2 февраля протестующие вышли а акции протестов в связи с назначением Мохаммеда Аллави премьер-министром страны. Об этом сообщает Associated Press.

Назначение Аллави стало результатом нескольких месяцев закулисных переговоров между конкурирующими партиями, которые положили конец политическому тупику, отмечает агентство.

При этом демонстранты отказались принимать кандидата, избранного иракской властной элитой. Они требуют, чтобы новым премьером стал независимый кандидат. При этом некоторые участники протестов выражали более умеренные мнения, они говорили, что хотят посмотреть, выполнит ли новый премьер анонсированные обещания.

Протесты прошли в столице Ирака Багдаде, а также в провинциях Басра, Насирия и Кербела. Среди демонстрантов было много студентов.

Президент Ирака Бархам Салих назначил премьер-министром страны бывшего министра связи Мохаммеда Аллави 1 февраля.

1 октября 2019 года в Ираке начались общенациональные антиправительственные митинги. Демонстранты требуют от правительства создания рабочих мест и прекращения коррупции. 29 ноября премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди подал в отставку после резкой критики правительства со стороны высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани. 1 декабря парламент Ирака принял отставку премьера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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