18-летний хоккеист скоропостижно умер от рака

Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – «Снежные Барсы».
По данным телеканала «360», год назад у хоккеиста нашли онкологию. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», – сообщили коллеги прокофьева по цеху.
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Последнее: Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – «Снежные Барсы». По данным телеканала «360», год назад у хоккеиста нашли онкологию. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его […]
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