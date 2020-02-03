18-летний хоккеист скоропостижно умер от рака

Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – «Снежные Барсы».

По данным телеканала «360», год назад у хоккеиста нашли онкологию. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», – сообщили коллеги прокофьева по цеху.

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Последнее: Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – «Снежные Барсы». По данным телеканала «360», год назад у хоккеиста нашли онкологию. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его […]