Определены сроки поставки в войска новейшего комплекса ПВО С-500

Определены сроки поставки в войска новейшего комплекса ПВО С-500

03.02.2020, 9:37, Новости дня

Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» прошли в РФ в прошлом году, в этом комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 «Прометей» с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире. Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) слова Криворучко.

Он пояснил, что о основная задача С-500 – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тыс. километров) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях – и на среднем участке.

По словам Криворучко, ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» завершает изготовление картографического спутника «Барс-М» по заказу Минобороны.

«Практически готов к передаче в войска новый спутник наблюдения и картографирования «Барс-М», разработкой которого занимается Ракетно-космический центр «Прогресс», – сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем С-500 будет отличаться от С-400.



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