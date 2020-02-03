Вратарь клуба МХЛ и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет

Голкипер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Снежные барсы" и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет, об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ "Барыс".
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена", – говорится на официальном сайте "Барыса".
Вилен ушёл. pic.twitter.com/jlQ47Wln6N
— Snezhnye_Barsy (@snezhnye) February 3, 2020
Казахстанская федерация хоккей также выразила соболезнования родным и близким вратаря: "Многим болельщикам он запомнился своим сильным характером и тем, кто сможет постоять за себя и своего партнера. Пусть земля будет пухом. Скорбим".
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Последнее: Голкипер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Снежные барсы" и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет, об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ "Барыс". "С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 февраля молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни. Вилену было 18 лет… […]
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