Компактный складной смартфон Samsung показали на видео

Компактный складной смартфон Samsung показали на видео

03.02.2020, 9:30, Новости дня

В интернете опубликован видеоролик, в котором фигурирует пока не анонсированный смартфон Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном. Компактная «раскладушка» складывается пополам по горизонтальной оси.

Ролик разместил в Twitter Бен Гескин, известный своими качественными изображениями ещё не выпущенных смартфонов, созданными по утечкам. Но тут о компьютерной графике речи не идёт, ролик явно снят «вживую».

Samsung Galaxy Z Flip — First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB

— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Ожидается, что Samsung официально представит Galaxy Z Flip 11-го февраля, одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S20. Устройство сможет не только сгибаться пополам, но и работать в «полусогнутом режиме». Так можно будет, поставив смартфон на ровную поверхность, снимать видео или общаться по видеосвязи.

Из опубликованных ранее рекламных изображений аппарата стало ясно и то, где у аппарата разместится сканер отпечатков пальцев — на правом ребре корпуса. На внешней стороне одной из «половинок» разместили небольшой информационный дисплей, куда выводится время и уведомления.

По слухам, Galaxy Z Flip оснастят 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с пропорциями 22:9 и разрешением FullHD+, процессором Qualcomm Snapdragon 855+ и сдвоенной тыловой камерой с 12-мегапиксельными датчиками. Цена устройства составит около 1500 евро.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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