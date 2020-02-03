В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина

03.02.2020, 9:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус госпитализирована 56-летняя женщина.

Жительница города Мурино (Ленинградская область) недавно отдыхала на китайском острове Хайнань, а когда вернулась домой, почувствовала себя плохо, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Ленобласти.

Ранее власти региона сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса на пропускных пунктах на границе усилен контроль. Все, кто прибывает из-за границы с повышенной температурой и другими симптомами заболеваний, должны быть немедленно госпитализированы.

В Китае число зараженных коронавирусом 2019-nCoV уже превысило 17 тысяч. 475 пациентов выписаны из больницы, 361 заболевший скончался.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: Вести



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