В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина

В Санкт-Петербурге в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус госпитализирована 56-летняя женщина.
Жительница города Мурино (Ленинградская область) недавно отдыхала на китайском острове Хайнань, а когда вернулась домой, почувствовала себя плохо, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Ленобласти.
Ранее власти региона сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса на пропускных пунктах на границе усилен контроль. Все, кто прибывает из-за границы с повышенной температурой и другими симптомами заболеваний, должны быть немедленно госпитализированы.
В Китае число зараженных коронавирусом 2019-nCoV уже превысило 17 тысяч. 475 пациентов выписаны из больницы, 361 заболевший скончался.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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