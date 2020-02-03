Россияне безоговорочно поддерживают изменение Конституции

За предложенные президентом поправки высказалось большинство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию РФ.

Так, гражданам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Основной закон страны и предлагали выбрать один из вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Как выяснилось, наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан, инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90%.

Поправки, предложенные президентом, пришлись по душе большинству граждан

Далее по уровню оказанной поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87%, запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, государственных служащих, судей, депутатов Государственной думы, сенаторов и муниципальных служащих — 68%

ВЦИОМ выяснил, что предложения президента считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах. При этом, отмечают представители ВЦИОМ, среди жителей городов-миллионников о важности президентских предложений заявили 86%.

Напомним, глава государства выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. После этого Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. 20 января он внес законопроект с предложениями о поправках, который депутаты приняли в первом чтении.

Между тем, президент указал на то, что подписание или неподписание им закона об изменениях в Конституции будет зависеть от результатов общероссийского голосования.

Как заявил «Блокноту» эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин, подобные результаты опроса ВЦИОМ не удивляют: «Глава государства по-прежнему популярен, россияне ему доверяют, поэтому считают, что внесенные им поправки в Основной закон государства отражают интересы общества».

Он также отметил, что ключевым драйвером столь высокого уровня поддержки являются предложения социального характера – в частности, речь идет о том, чтобы закрепить в Конституции РФ обязательную регулярную индексацию пенсий и пособий и зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Политический обозреватель Елена Варламова в разговоре с «Блокнотом» прогнозирует, что в ходе голосования предложения Путина будут безоговорочно поддержаны: «Это тот самый случай, когда нет сомнений в каком-либо другом результате. Тем более базовые положения Конституции власть предложила не менять».

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