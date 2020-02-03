Штрафы для шумных соседей предложили узаконить на федеральном уровне

В РФ предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов, сообщили СМИ.

Как пишут «Известия», группа депутатов во главе с Ольгой Павловой разработала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Законопроект предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23.00 до 7.00).

Денежное наказание для граждан составит от 5 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тыс. Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины – более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней.

В поправках уточняется, что при этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых – «обычная жизнедеятельность человека», то есть крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Как отметила Павлова, законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Ранее Верховный суд РФ рассказал, что вынужденные жить с шумными соседями граждане имеют право на признание себя потерпевшими.

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Последнее: В РФ предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов, сообщили СМИ. Как пишут «Известия», группа депутатов во главе с Ольгой Павловой разработала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Законопроект предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с […]