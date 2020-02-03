Саакашвили сравнил уровень жизни на Украине и в СССР

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что состояние современной Украине в настоящее время намного хуже, чем во времена Советского Союза.

По словам политика, украинцы за все годы независимости «не видели примера успеха». «Киев постсоветского периода никогда не был таким плохим. Никогда города Украины не были в такой плохой форме – с каждым годом все хуже и хуже», – сообщил Саакашвили в эфире телеканала «112».

Он уверен, что состояние дорог, фасадов зданий, инфраструктуры украинских городов стали значительно хуже, чем во времена Советского Союза. При этом политик добавил, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается.

«Киев и Украина сейчас намного хуже, чем Киев и Украина при Советском Союзе», – сообщил Саакашвили, отметив, что его трудно заподозрить в ностальгии по СССР.

По его словам, «сейчас главное – хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается».

Между тем, на прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео, который находился накануне в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который скрывается на Украине от грузинского правосудия.

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