В России могут ввести новые трехзначные коды регионов на номерах машин

МВД России предложило ввести трехзначные коды регионов на автомобильных номерах, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект изменений приказа МВД о регистрационных знаках.
Сейчас выдают номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися только с цифр 1 и 7.
Если предложение утвердят, в Москве можно будет получить номер с кодами 497 или 999, в Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616, в Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Алтайском крае — 222.
Издание отмечает, что изменения могут привести к росту цен на номера.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: МВД России предложило ввести трехзначные коды регионов на автомобильных номерах, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект изменений приказа МВД о регистрационных знаках. Сейчас выдают номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися только с цифр 1 и 7. Если предложение утвердят, в Москве можно будет получить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украина объявила Цемаха в розыск / 3 декабря
- Новый министр культуры скрыла вызвавший ажиотаж аккаунт в ЖЖ / 23 января
- РАМТ представляет премьеру спектакля «Ромео и Джульетта» / 29 января
- ФСБ меньше чем за сутки добилась от задержанных в Петербурге признания в подготовке теракта / 30 декабря
- В Конгрессе США утвердили обвинение против Трампа / 13 декабря
- Guardian — будьте здоровы, живите богато — учёные открыли секрет долголетия / 16 января
- Голикова и «Волонтеры Победы» дали старт набору в волонтерский корпус года памяти и славы / 4 декабря
- После нападения на пост ДПС в Магасе трое полицейских оказались в реанимации / 31 декабря