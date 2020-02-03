В России могут ввести новые трехзначные коды регионов на номерах машин

МВД России предложило ввести трехзначные коды регионов на автомобильных номерах, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект изменений приказа МВД о регистрационных знаках.

Сейчас выдают номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися только с цифр 1 и 7.

Если предложение утвердят, в Москве можно будет получить номер с кодами 497 или 999, в Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616, в Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Алтайском крае — 222.

Издание отмечает, что изменения могут привести к росту цен на номера.

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Последнее: МВД России предложило ввести трехзначные коды регионов на автомобильных номерах, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект изменений приказа МВД о регистрационных знаках. Сейчас выдают номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися только с цифр 1 и 7. Если предложение утвердят, в Москве можно будет получить […]