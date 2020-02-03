Медики рассказали, в каких случаях боль в груди возникает не из-за проблем с сердцем

Медицинские эксперты перечислили подсказки, указывающие на то, что источником боли в груди являются не инфаркт или болезнь сердца, а тревожное состояние. Часто из-за возникновения неприятного ощущения в области грудной клетки человек начинает паниковать, но причиной боли могут оказаться психические или физические проблемы.

Так, если боль длится не более 10 минут, то ее источником может являться паническое состояние. При сердечном приступе неприятные ощущения не прекращаются через этот промежуток времени, наоборот, она постепенно увеличивается. Кроме того, если такие проявления распространяется на все участки тела: руки или ноги, то в данном случае все указывает на проблемы с сердцем. При нервных расстройствах боль ограничивается областью груди.

Когда человек переживает паническую атаку, он может испытывать боль в любой точке грудной клетки. Если же имеются кардиологические нарушения, то болевые ощущения будут возникать непосредственно в области сердца, с левой стороны грудины или в середине. В этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медицинские эксперты перечислили подсказки, указывающие на то, что источником боли в груди являются не инфаркт или болезнь сердца, а тревожное состояние. Часто из-за возникновения неприятного ощущения в области грудной клетки человек начинает паниковать, но причиной боли могут оказаться психические или физические проблемы. Так, если боль длится не более 10 минут, то ее источником может являться […]