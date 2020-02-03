Мать Тимати объяснила, почему не считает Анастасию Решетову членом семьи

Мама Тимати Симона Яковлевна пояснила о своём отношении к возлюбленной сына Анастасии Решетовой. Она объяснила своё нежелание делать совместные фотографии с возлюбленной сына, а также почему не считает ее членом семьи.

Многие поклонники Тимати, активно следящие за его жизнью в социальных сетях, не упустили из виду и его мать Симону Яковлевну, которая тоже часто публикует различные семейные фотографии. Вот только на них практически отсутствует Анастасия Решетова, которая родила рэперу сына. Изображения с внуком — обычное дело, но всё же не с Решетовой, что и стало поводом для фанатов поинтересоваться в причине такого поведения. Многие предположили разразившийся семейный конфликт, после которого мать Тимати вовсе не считает Анастасию Решетову членом семьи. Однако Симона Яковлевна объяснила: «Я просто никогда не мечтала о дочери».

После такого объяснения поклонники не перестали интересоваться, произошло ли что-то в семье Тимати. Некоторые считают, что ответ был сарказмом, а между женщинами — дружеские отношения. Другие же посчитали этот ответ провокационным. Несмотря на все предположения, Симона Яковлевна и Анастасия Решетова стараются не комментировать отношения друг к другу и семейную жизнь.

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