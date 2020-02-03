Nokia на MWC 2020 покажет первый кнопочный телефон на Android

Компания Nokia привезёт на мероприятие MWC 2020 первый кнопочный телефон, работающий под управлением операционной системы Android. Бренд уже сделал официальный анонс, в котором заявил о готовности презентовать поклонникам марки множество новинок.

Детали относительно особенностей продукции от Nokia не раскрывались, однако в интернете уже появилась информацию относительно новых смартфонов компании. Самым необычным устройством сетевые источники единодушно называют компактный Nokia 400. Девайс представляет собой недорогой кнопочный телефон со средним размером дисплея, далёким от привычных для современных смартфонов габаритов. При этом он работает под управлением Android.

Популярная оболочка от Google была оптимизирована для работы с маломощной аппаратной частью продукта Nokia. Ещё больше удивляет кнопочное управление системой вместо использования сенсорного дисплея. В интернете появилось фото новинки. Для кнопочных устройств в состав Android внедрили браузер Chrome, приложение для пользования YouTube, а также иные программы, которые характерны для более производительных устройств. Все продукты в этом пакете были специально адаптированы под маломощный Nokia 400, включая голосового ассистента. Предположительно, специально для таких устройств будет создана модифицированная версия Google Play.

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