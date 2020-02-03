Welt — Берлин бьёт тревогу — оружие немецкой полиции и бундесвера могло попасть в руки экстремистов

За последние 10 лет немецкая полиция и бундесвер недосчитались 105 единиц служебного оружия, пишет Welt. Пистолеты и винтовки пропадали бесследно в ходе операций, учений, а также в результате квартирных ограблений. Немецкие политики опасаются, что они могли попасть в руки «политических экстремистов».

По-видимому, такое происходит чаще, чем ожидалось. У полиции и бундесвера бесследно исчезают пистолеты и винтовки. За прошедшие десять лет их пропало больше ста. Политики предостерегают, что они могут попасть в руки экстремистов. С репортажем Яна Шмидт.

Пропали, исчезли, хотя такого никогда не должно происходить. Пистолеты, ружья, патроны, которые вообще-то должны находиться только в руках правоохранительных органов и бундесверовцев. Но всё как раз наоборот. За прошедшие десять лет пропали как минимум 105 единиц огнестрельного оружия.

Конкретно речь идёт о 35 единицах служебного оружия земельной полиции. Федеральная полиция, федеральное ведомство по уголовным делам и таможенное управление недосчитались 12 служебных пистолетов. Больше половины случаев пропажи на счёту у бундесвера. Речь идёт в том числе и о полуавтоматических пистолетах, а также скорострельных и штурмовые винтовках. Часть оружия крадут во время квартирных ограблений, часть теряют в ходе операций или учений.

Возникает вопрос: «В чьи руки оно попадает?». Спикер фракции зелёных по вопросам внутренней политики Ирене Михалич требует отнестись к пропаже серьёзно. Она обращает внимание на угрозу, исходящую от экстремистов. «Никто бы не захотел представлять, что бы произошло, если бы это оружие попало в руки преступника из Галле (9 октября 27-летний немец Штефан Б. открыл стрельбу у синагоги в немецком городе Галле. — ИноТВ)».

Другие партии её поддержали. Эксперт по внутриполитическим вопросам от СвДП Беньямин Штрассер назвал исчезновение более 100 единиц оружия «непростой темой, которой немецкие власти не уделяют должного внимания».

До этого не раз выяснялось, что оружие попадало в руки политических экстремистов. Эксперт по внутренней политике от левой фракции Мартина Реннер требует, чтобы произошедшее не осталось без последствий. По её мнению, по поводу каждой пропажи должно подаваться заявление о преступлении.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2020 года.

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