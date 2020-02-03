В Kia рассказали о новом недорогом кроссовере Kia Sonet

Южнокорейская компания Kia раскрыла некоторые детали о новом паркетнике Kia Sonet.

В частности, автомобиль сможет привлечь тем, что относится к классу недорогих автомобилей. Официальная премьера кроссовера Kia Sonet состоится 6 февраля в рамках выставки Auto Expo в Индии. Покупатели смогут приобрести новинку в четырех модификациях. Две из моделей получили атмосферные агрегаты. В минимальной комплектации автомобиль имеет 1-литровый турбированный агрегат, который выдает 83 л.с. мощности. В топовой версии применен 1,6-литровый мотор на 123 л.с.

Несмотря на бюджетное исполнение, кроссовер получил продвинутые системы безопасности, дистанционный запуск мотора, а также климат-контроль и систему предотвращения столкновений.

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