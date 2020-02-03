Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне возможной встречи ОПЕК+

Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне возможной встречи ОПЕК+

03.02.2020, 9:12, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на неоднозначной новости о возможности внеочередной встречи в рамках ОПЕК+.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,02% – до 56,61 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,52% – до 51,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рынки оценивают экономические последствия возможной эпидемии коронавируса и, в частности, того, как это скажется на спросе на нефть. В воскресенье источник сообщил, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, в начале февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. 



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