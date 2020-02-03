Победительница Australian Open Кенин поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленный рейтинг организации. Австралийка Эшли Барти сохранила за собой первое место в рейтинге, имея в активе 8367 очков.

Второе место в рейтинге занимает румынка Симона Халеп (6101 очков), третье – Каролина Плишкова (5290), четвертое – ураинка Элина Свитолина (4775), а замыкает первую пятерку швейцарка Белинда Бенчич (4675)

Уроженка Москвы, американская теннисистка София Кенин (4495), обыгравшая в финале Открытого чемпионата Австралии испанку Гарбинье Мугурусу, поднялась с 15-й строчки рейтинга на седьмую.

Россиянка Екатерина Александрова (1700) сохранила статус первой ракетки России, занимая 28-е место в рейтинге. Также в сотню лучших вошли: 33-я – Анастасия Павлюченкова (1486), 38-я – Вероника Кудерметова (1353), 49-я – Светлана Кузнецова (1123), 54-я – Анна Блинкова (1049), 71-я – Дарья Касаткина (850) и 89-я – Виталия Дьяченко (709).

Источник: Вести

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