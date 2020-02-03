В Одессе произошел пожар в пятиэтажном доме, погибло три человека

Сегодня ночью в Одессе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«3 февраля в 4.23 в Суворовском районе Одессы в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибло три человека. В 4.52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил мебель и домашние вещи на площади 15 м².

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией. Ученые до сих пор не знают, насколько смертоносен новый вирус, поэтому пока расходятся во мнении, какой ущерб он может нанести, если станет пандемией. Впрочем, уже понятно, что новый коронавирус больше похож на грипп, который легко […]