«Я никогда не буду прежней»: Анна Хилькевич в бикини показала единение с природой

Анна Хилькевич обнародовала в Instagram-микроблоге видеоролик, показав свое утро в любимом отеле. Актриса отметила, она изменилась и внутренне, и физически, и уже никогда не станет прежней, а фанаты высоко оценили ее изящную фигуру в бикини.

Хилькевич призналась, что у нее полностью изменилось мировоззрение в «самом широком смысле этого слова». «Я обрела счастье внутри себя», — написала знаменитость и добавила, в этом ей помогли «прочитанные книги, прослушанные аудио, осознанный отказ от мяса, медитации и время, проведенное с самой собой». В жизни актрисы изменилось все, начиная от восприятия себя, до отношения к людям и окружающему миру. К этому отметила звезда, она очень долго шла.

К посту актриса добавила ролик, где показала свое пробуждение в любимом отеле в Пхукете (Таиланд), куда они с семьей приезжают уже второй год подряд. Здесь Хилькевич нравится обслуживание и единение с природой. Утро знаменитости началось с водных процедур – она с удовольствием искупалась в океане, облачившись в соблазнительный купальник.



Поклонники актрисы восхитились ее изящной фигурой, подчеркнутой открытым бикини. Хилькевич пожелали гармонии и счастья.

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