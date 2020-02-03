Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели своих военных в Идлибе

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели своих военных в Идлибе

03.02.2020, 8:58, Новости дня

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел военнослужащих страны в сирийской провинции Идлиб и пообещал призвать к ответу виновных.

«На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ. <…> виновные ответят за это», – передает ТАСС сообщение Калын в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вот, кстати, как раз маленький показательный эпизод из того самого эфира на канале ОТР, на который я давал ссылку в одном из предыдущих постов (напомню для наших иностранных друзей, что ОТР — это федеральный канал телевидения, аудитория которого процентов на 80 состоит из пенсионеров из глубинки; я там периодически участвую в передачах в качестве «эксперта-социолога») […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика