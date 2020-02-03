В США подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

В округе Сан-Бенито (штат Калифорния, США) заражение новым коронавирусом подтвердилось у 57-летних супругов. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Мужчина вернулся в США из Уханя, но его жена не ездила в Китай.

Более половины всех случаев заражения новым коронавирусом в США приходятся на Калифорнию.Ранее сегодня болезнт была выявлена у взрослой женщины из округа Санта-Клара (штат Калифорния).

Всего от коронавируса 2019-nCoV умерли 362 человека: 361 в Китае и один на Филиппинах, зафиксировано 17,3 тысячи случаев заражения, передает Associated Press. 475 человек в Китае выздоровели, более 20 тысяч человек проверяют на наличие вируса.

Напомним, с сегодняшнего дня РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем. Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

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