Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет недвижимостью на Рублевском шоссе , общая стоимость которой приближается к 4 млрд рублей, выяснил «Проект».

В частности, 74-летняя теща Чемезова Людмила Рукавишникова владеет 8 гектарами в деревне Раздоры, одном из самых дорогих мест Рублево-Успенского шоссе. В 2014 году она приобрела там два земельных участка и объединила их в один. Дом еще строится. Как пишет «Проект», участок такой площади может стоить около трех млрд рублей.

Рукавишникова владеет несколькими бизнесами, но они либо убыточны, либо принесли незначительный доход, поэтому вряд ли могла себе позволить такие траты, отмечает издание.

Дочь Рукавишниковой и вторая жена Чемезова Екатерина Игнатова владеет двумя участками на Рублевке — у нее 47 соток в дачном поселке «Жуковка-2», стоимость которых можно оценить в 233 млн рублей. Игнатова занимает 22-е место в рейтинге «25 богатейших женщин России 2019», составленном Forbes, а ее состояние оценивается в $180 млн.

35-летний сын Чемезова Александр тоже владеет недвижимостью на Рублевке — у него 29 соток в коттеджном поселке Жуковка-3 и дом площадью почти 690 кв. метров. «Проект» оценил его стоимость в 440 млн рублей. Александр Чемезов — бизнесмен, он владеет рестораном ZOO Beer&Grill вместе с сыном замглавы «Ростеха» Дмитрием Артяковым и ресторатором Аркадием Новиковым. Ранее он вел бизнес с главой КамАЗа Сергеем Когогиным — «Клиника экстренной медицинской помощи», — но компания была обанкрочена.

Первой жене Чемезова Любови принадлежат 78 соток в той же Жуковке-3 и дом площадью около 580 кв. метров. Рыночная цена одного участка превышает 250 млн рублей.

Напомним, ранее The Insider исследовал недвижимость, принадлежащую министру иностранных дел Сергею Лаврову, и обнаружил, что ее суммарная стоимость составляет около 600 млн рублей. Это существенно больше того, что министр мог бы позволить себе на задекларированный доход своей семьи.

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